Un fungo da Mondiale: al Cerreto è partito il countdown per la grande sfida tra i boschi dell’Appennino

La nascita dei funghi riaccende in questi giorni l’attesa degli appassionati: il primo fine settimana di ottobre torna il Campionato Mondiale del Fungo. Nei boschi dell’Appennino è tornato già da qualche tempo uno dei momenti più attesi dell’anno: quello in cui si ricomincia a guardare con attenzione sotto le foglie, tra i faggi e gli abeti, alla ricerca dei primi funghi. E mentre la stagione micologica entra nel vivo, a Cerreto, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, fervono i preparativi per uno degli appuntamenti più originali dedicati al mondo del fungo porcino.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna infatti il Campionato Mondiale del Fungo, giunto alla sua dodicesima edizione. Un appuntamento che negli anni ha richiamato centinaia di appassionati, decine di squadre e partecipanti provenienti anche da diversi Paesi. Sono già oltre duecento gli iscritti all’edizione 2026, ma il numero è destinato a crescere nelle prossime settimane. La sfida si svolgerà domenica 4 ottobre nei boschi intorno a Cerreto, tra le province di Reggio Emilia e Massa-Carrara, in un territorio dove proprio in questo periodo l’attenzione di cercatori e appassionati torna a concentrarsi sulla nascita dei funghi. Il Campionato è stato ideato dal blogger parmigiano Fra’ Ranaldo, architetto Fabrizio Rinaldi, insieme al Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e alla cooperativa di comunità “I Briganti di Cerreto”, in collaborazione con il Comune di Ventasso, l’associazione A Passeggio nel Bosco e Geoticket. Nato con l’obiettivo di creare una manifestazione interamente dedicata al fungo porcino – da cercare, raccogliere, studiare, raccontare, fotografare e cucinare – il Mondiale vuole soprattutto promuovere un modo rispettoso e consapevole di vivere il bosco e il territorio. La competizione, infatti, è soltanto una parte di un evento che mette al centro la conoscenza dell’ambiente e il rapporto tra le persone e il bosco. Proprio per questo, la partecipazione alla gara di domenica 4 ottobre sarà preceduta dalla serata formativa obbligatoria di sabato 3 ottobre alle 17, in programma all’interno del Palaghiaccio di Cerreto Laghi.

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