Aggredito da un branco di 11 ragazzi per uno smartphone: quattro minorenni arrestati

Genova. Aggredito dal branco in mezzo alla strada, picchiato e minacciato con un bastone e poi rapinato. È successo a un ragazzo sabato notte in corso Sardegna, e per l’episodio sono stati arrestati quattro minorenni – il più giovane ha 15 anni, il maggiore 17 – e denunciati altri sette ragazzi poco più che maggiorenni.

Il gruppo, 11 ragazzi in tutto, sabato ha incrociato il ragazzo in strada. Ad avvicinarsi alla vittima è stato per primo un sedicenne brandendo un bastone, mentre un amico, un ragazzo di 15 anni, ha iniziato a colpirla al viso. Gli altri hanno messo il giovane con le spalle al muro, chiedendogli soldi e sfilandogli il cellulare dalle tasche, per poi fuggire in direzione mare.

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