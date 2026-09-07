Albenga. Intervento straordinario sulla Via Iulia Augusta: sfalcio e pulizia di un primo tratto. Nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, i volontari della Protezione Civile di Albenga sono intervenuti per un’attività straordinaria di pulizia e sfalcio dell’erba lungo un primo tratto (lato Albenga) della Via Iulia Augusta.

L’iniziativa ha consentito di migliorare la fruibilità e il decoro di uno dei percorsi più suggestivi e frequentati del territorio ingauno, particolarmente apprezzato non solo dai cittadini, ma anche dai numerosi turisti che percorrono la Via Iulia Augusta durante tutto l’anno.

L’attività svolta ieri rappresenta un esempio concreto di come il lavoro della Protezione Civile non si limiti alla gestione delle emergenze. Accanto agli interventi in occasione di situazioni di criticità e alle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, i volontari mettono infatti a disposizione tempo, competenze ed energie per numerose attività a servizio della comunità.

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