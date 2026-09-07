Banda aggredisce e rapina ragazzo: arrestati 4 minorenni e 7 denunce

Dall’ Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un 15enne e un 16enne entrambi italiani, un 17enne colombiano e un 17enne ecuadoriano, per il reato di rapina in concorso. Deferiti per lo stesso reato anche due 18enni e una 19enne italiani, un 19enne colombiano, due 18enni e un 22enne della Repubblica Dominicana.

Sabato notte il gruppo percorreva Corso Sardegna quando ha incrociato un giovane che camminava da solo. Il 16enne italiano gli si è avvicinato minacciandolo con un bastone, il 15enne ha iniziato a colpirlo al volto mentre gli altri lo hanno messo con le spalle al muro, chiedendogli soldi e sfilandogli il cellulare dalle tasche, per poi darsi alla fuga in direzione mare.

Un passante che si trovava nei pressi ha notato il ragazzo dolorante e lo ha soccorso, chiamando subito la Polizia.

Diverse volanti del’U.P.G.S.P. sono immediatamente accorse e, grazie alla geolocalizzazione del cellulare appena rubato alla vittima, hanno rintracciato il gruppo nel piazzale antistante la stazione di Brignole.

Tutti identificati e portati in Questura per accertamenti.

Dalla testimonianza delle vittime e dal riscontro delle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando i soggetti che avevano preso parte attiva alla rapina, che sono stati pertanto tratti in arresto.

Inoltre, da successivi accertamenti, è emerso che alcuni di loro si erano già resi responsabili di diversi tentativi di rapina, non andati in porto.

La perquisizione ha permesso di rinvenire sul 17enne colombiano due dosi di cannabis, un coltello da cucina, una forbice e uno spray urticante per cui è stato deferito per possesso ingiustificato di oggetti od armi atti ad offendere e sanzionato per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Il 17enne ecuadoriano è stato trovato con un coltello da cucina, deferito per possesso ingiustificato di oggetti od armi atti ad offendere.

Il 16enne italiano sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Un 18enne dominicano è stato denunciato per per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di convalida.

Resta salva la presunzione d’innocenza di tutti gli indagati sino a sentenza definitiva.

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