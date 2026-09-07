Baseball: Cairese protagonista e vincente nella prima edizione del Torneo dell’Adriatico

Riccione. Dopo la mancata qualificazione ai playoff, per la Cairese seniores l’obiettivo era chiaro: giocare il più possibile, ritrovare entusiasmo e mettere fieno in cascina in vista della prossima stagione.

I ragazzi guidati da coach Ferrer hanno letteralmente dominato la prima edizione del Torneo dell’Adriatico, disputato a Riccione, chiudendo la competizione con un percorso perfetto: 5 vittorie su 5 partite e la coppa alzata al cielo. Eppure, alla vigilia, il risultato non era certamente la priorità. La Cairese si è presentata al torneo senza particolari aspettative, con il solo intento di dare il massimo su ogni pallina, giocare con entusiasmo e, soprattutto, divertirsi, senza pensare troppo al risultato finale.

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