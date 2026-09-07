Bowling per sordi, quattro medaglie per gli atleti liguri: il premio di Regione Liguria

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro hanno premiato oggi in Regione gli atleti sordi genovesi Domenico Giacubbo e Inna Sharkevych, protagonisti della 13ª edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi disputati dal 29 giugno al 12 luglio nell’area metropolitana di Bologna, a San Lazzaro di Savena, con la partecipazione di quasi cento atleti provenienti da 18 Paesi.

I due atleti liguri hanno conquistato complessivamente quattro delle sette medaglie ottenute dalla Nazionale italiana nella competizione. Inna Sharkevych ha vinto l’oro nella specialità Tris e l’argento nella gara a squadre femminile, mentre Domenico Giacubbo ha conquistato l’argento nel Doppio e il bronzo nel Tris.

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