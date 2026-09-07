Caldo, oggi Genova da “bollino giallo”: massime percepite fino a 34 gradi

Genova. Muto nel fine settimana, è stato nuovamente diramato questa mattina il bollettino del ministero della Salute relativo alle ondate di calore e il verdetto è rappresentato da un “bollino giallo” – rischio di livello 1 su 3 – per caldo a Genova nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre.

Secondo il bollettino governativo domani, martedì 8, e mercoledì 9 settembre il livello tornerà verde – rischio 0 – ma il risvolto negativo sarà il rischio di temporali anche di forte intensità, come hanno iniziato a prospettare gli esperti meteo, per i quali non è esclusa un’allerta.

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