Camogli: gli appuntamenti dedicati a scuole, mondo education e giovani generazioni

Da ufficio stampa Festival della Comunicazione | Frame

Nei giorni che precedono immediatamente la ripartenza in tutta Italia del nuovo anno scolastico, il tema dell’edizione 2026 del Festival della Comunicazione – Coraggio – viene declinato anche nel mondo della scuola, dell’insegnamento, delle ragazze e dei ragazzi che, insieme alle famiglie, guardano al futuro con nuovi strumenti. Sarà questo uno dei filoni portanti della tredicesima edizione del Festival, a Camogli da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2026, che nel complesso racchiude oltre 100 eventi gratuiti con più di 160 ospiti. Una kermesse diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, organizzata da Frame e dal Comune di Camogli, con la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova e il patrocinio della Commissione Europea.

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