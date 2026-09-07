Casa occupata, Rebecchi scrive ai parlamentari: “Serve una legge”

La sua vicenda personale non è ancora risolta, ma Marco Rebecchi ha deciso di trasformarla in una proposta che possa servire anche ad altri. Dopo essere rimasto fuori dalla propria casa vacanze di Valeriano, occupata da due mesi e mezzo da un ospite che non ha lasciato l’appartamento alla scadenza del soggiorno, il proprietario spezzino ha messo nero su bianco una proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare i gestori di strutture ricettive e contrastare il trattenimento indebito delle unità abitative. “Per ora la situazione non è cambiata di una virgola”, spiega. Una proposta che Rebecchi ha inviato ai parlamentari non soltanto per cercare una soluzione alla propria vicenda, ma per provare a evitare che situazioni analoghe possano ripetersi. “Al momento – racconta proprio il diretto interessato – gli unici riscontri ricevuti sono dei senatori Lorenzo Basso e Gianmarco Centinaio”.

Il caso di Valeriano resta infatti ancora aperto. L’ospite era entrato regolarmente nell’appartamento, ma il 27 giugno, giorno fissato per il check-out, ha deciso di non andarsene. Da allora Rebecchi non è più riuscito a rientrare in possesso dell’immobile. Le segnalazioni alle forze dell’ordine non hanno portato allo sgombero e il proprietario, non potendo agire autonomamente, ha dovuto cancellare le prenotazioni della casa vacanze nel pieno della stagione turistica, continuando nel frattempo a sostenere le spese dell’immobile. È da questa esperienza che nasce quella che Rebecchi ha definito “Legge Rebecchi” e che mette insieme, divise in articoli, le disposizioni urgenti atte a tutelare i gestori di strutture ricettive e la repressione del trattenimento indebito di unità abitative.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com