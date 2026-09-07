Chiavari: dove studiare in città, tre alternative per gli universitari

Settembre rappresenta per molti universitari il ritorno sui libri. Archiviata la sessione estiva e terminata la pausa di agosto, è tempo di ripartire con lezioni, esami e studio. Nel Tigullio, e in particolare a Chiavari, sono numerosi gli studenti che ogni giorno si spostano verso Genova per raggiungere l’università, tornando a casa al termine delle lezioni. Per chi preferisce evitare gli spostamenti anche per studiare, oppure semplicemente non ha a disposizione uno spazio adeguato in casa, Chiavari offre alcune alternative dove poter portare avanti lo studio in tranquillità.

Una delle opzioni più interessanti è lo Spazio Lido, in Viale Tito Groppo 2, inaugurato alcuni anni fa dopo la riqualificazione dei locali. Lo spazio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19, e mette a disposizione diverse postazioni distribuite tra la sala interna, il soppalco e la terrazza con vista sul mare. Sono inoltre presenti wi-fi, computer e stampanti, elementi che possono essere particolarmente utili per gli universitari.

» leggi tutto su www.levantenews.it