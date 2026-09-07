Danni, degrado e maleducazione fra piazza Garibaldi e Porta Romana a Sarzana, ristoratori: “Ogni venerdì sera orde di ragazzini spaccano e sporcano”

“Non è mia abitudine lamentarmi ma la cosa continua a peggiorare di anno in anno e ancora una volta come tutti i venerdì in particolare, ma non solo, sia estivi che invernali il centro di Sarzana diventa terra di nessuno”. Inizia così il post di Stefano Cinotti, titolare del ristorante del centro storico Antica Osteria Tre Archi che nei giorni scorsi si è sfogato su Facebook per la situazione di degrado che si ripete ormai da tempo nella zona fra piazza Garibaldi e via Sotto gli Uffizi nei pressi di Porta Romana. “Orde di ragazzini e ragazzine – ha scritto – si sentono autorizzati a sedersi ai tavoli del locale passando il tempo a lanciarsi sedie o tavoli, spaccandoli e lasciando tutto in mezzo alla strada, creando disagio anche a chi vive lì intorno. Pensano che la porta del locale, i muri o i tavoli siano un posto ideale per vomitare e urinare, lasciando qualsiasi cosa in terra: dalle sigarette alle canne alle bottiglie rotte. Oltre ai danni ci rimane anche da pulire e sistemare tutto prima di iniziare un’altra giornata di lavoro”. “Siamo abbandonati a noi stessi – ha aggiunto il ristoratore – perché tutti conoscono la situazione e nessuno fa niente. Siamo stati tutti ragazzi e chi mi conosce sa che non ero un chierichetto ma non mi sono mai permesso di comportarmi così senza rispetto per niente e nessuno, io non so dove vogliano andare ma di questo passo direi da nessuna parte. Ci vogliono regole. Ci vuole rispetto per chi vive in centro e per chi ci lavora e si fa un mazzo tanto. E questo non vuol dire che i ragazzi non debbano uscire e divertirsi ma devono farlo con rispetto se non per loro stessi almeno per gli altri”.

Fra i tanti commenti di solidarietà e di condivisione anche quello di Michele Maggiolini, titolare del vicino ristorante “Osteria dei sani”: “Viviamo la stessa situazione, è frustrante tutti i sabati mattina trovare fiori divelti, sedie rotte o piene di vomito. In pratica c’è da ripristinare un campo di battaglia. C’è un’amica qui vicino a noi che dopo aver ristrutturato casa a piano terra ha deciso di trasferirsi perché stufa di insulti e danni. I nostri dehors sono presidi di sicurezza almeno finché la luce è accesa, quando chiudiamo diventa una terra di nessuno. Non è accettabile sia per la tranquillità dei residenti che per la sicurezza ragazzi stessi per la maggior parte minorenni”. Un’amarezza quella dei ristoratori che si unisce alle lamentele dei tanti residenti che ogni fine settimana si trovano ad affrontare una situazione poco rassicurante.

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