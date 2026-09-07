Docenti di sostegno: alla Spezia confermati in 267. I dati dell’Ufficio scolastico regionale

Sono 267 i docenti di sostegno a tempo determinato riconfermati nella provincia della Spezia sugli stessi posti dell’anno precedente, con l’obiettivo di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità. A renderlo noto è l’Ufficio scolastico regionale, tracciando il bilancio delle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico tra reclutamento del personale, nuove nomine e copertura delle cattedre scoperte.

La nota dell’ente riassume il quadro generale delle procedure completate tra la Spezia e il resto della Liguria. Nel complesso dei quattro bacini provinciali, l’Usr segnala 895 immissioni in ruolo di docenti (di cui 272 sul sostegno), 61 assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di Religione Cattolica, 342 assunzioni per il personale Ata e 8 nuovi dirigenti scolastici. Per quanto riguarda la copertura delle supplenze annuali tramite graduatoria (Gps), gli uffici indicano 3.383 incarichi conferiti entro il 31 agosto a livello regionale, con ulteriori scorrimenti ancora in corso per coprire le rinunce.

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