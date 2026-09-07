Due nuovi asili per Arcola grazie ai fondi del Pnrr, Paganini: “Nel 2027 toccherà al Termo”

Il Comune di Arcola apre due nuovi asili nido a Romito Magra e Ponte di Arcola, realizzati grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del Pnrr. Due nuove strutture che ampliano in maniera significativa l’offerta educativa sul territorio comunale e rappresentano uno degli interventi strategici portati avanti dall’Amministrazione comunale in questi anni. “Quest’anno ho il grande piacere di consegnare alla comunità arcolana due nuove strutture dedicate ai più piccoli – dichiara la sindaca Monica Paganini –. A Romito Magra e al Ponte di Arcola, grazie all’ottenimento dei finanziamenti PNRR, abbiamo realizzato due nuovi asili, creando nuovi spazi per l’accoglienza, la crescita e l’educazione dei bambini”.

A questi si aggiunge la struttura già pronta nella frazione del Termo, per la quale l’amministrazione intende reperire le risorse necessarie alla gestione con l’obiettivo di renderla operativa nel corso del 2027. “Le risorse necessarie per garantire la gestione di questi servizi sono particolarmente rilevanti per il bilancio dell’amministrazione, pur in presenza della compartecipazione delle famiglie sulla base del reddito. Il nostro impegno sarà quindi quello di consolidare quanto realizzato e cercare le condizioni per mettere a disposizione della comunità anche la struttura del Termo”.

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