COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Festa dell’Unità, l’edizione del ritorno in centro città si chiude con 15mila partecipanti

Festa dell’Unità, l’edizione del ritorno in centro città si chiude con 15mila partecipanti

festa unità

Genova. Si è conclusa ieri sera, domenica 6 settembre, la Festa dell’Unità di Genova: per dieci giorni in piazza Caricamento dibattiti e incontri sulla politica locale e nazional circondati da stand di gastronomia. Un’edizione che il Partito Democratico genovese definisce “un successo su tutti i fronti: partecipazione, contenuti politici e organizzazione”, si legge nel comunicato stampa che fa un primo bilancio.

I numeri della festa del ritorno in centro città con un format “provinciale” e a nove anni dall’ultima Festa sono i seguenti: oltre 15mila persone hanno partecipato alle iniziative, con 26 dibattiti che hanno coinvolto circa 100 relatori tra ospiti locali e nazionali, provenienti dal mondo della politica, dell’associazionismo e dell’economia del territorio.

» leggi tutto su www.genova24.it