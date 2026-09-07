Festa dell’Unità, l’edizione del ritorno in centro città si chiude con 15mila partecipanti

Genova. Si è conclusa ieri sera, domenica 6 settembre, la Festa dell’Unità di Genova: per dieci giorni in piazza Caricamento dibattiti e incontri sulla politica locale e nazional circondati da stand di gastronomia. Un’edizione che il Partito Democratico genovese definisce “un successo su tutti i fronti: partecipazione, contenuti politici e organizzazione”, si legge nel comunicato stampa che fa un primo bilancio.

I numeri della festa del ritorno in centro città con un format “provinciale” e a nove anni dall’ultima Festa sono i seguenti: oltre 15mila persone hanno partecipato alle iniziative, con 26 dibattiti che hanno coinvolto circa 100 relatori tra ospiti locali e nazionali, provenienti dal mondo della politica, dell’associazionismo e dell’economia del territorio.

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