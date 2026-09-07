Fezzanese, Ponte: “Soddisfatto ma che peccato, potevamo gestire meglio il vantaggio meritato”

“Sono soddisfatto nel complesso della gara dei ragazzi all’esordio in un campo non facile come quello di Bra. Penso che dopo il meritato vantaggio avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni di gioco che hanno portato poi al loro immediato pareggio. Peccato”. C’è un pizzico di amarezza in Giulio Ponte, l’allenatore della Fezzanese che ha strappato un punto comunque importante nell’esordio in Serie D sul campo del Bra. “Nel complesso abbiamo concesso poco ad un avversario che dirà sicuramente la sua in questo campionato, di questo né sono contento ed orgoglioso. Archiviamo la prima e testa subito alla gara di domenica prossima contro un’altra signora squadra al nostro esordio casalingo”.

Bra neo retrocesso dalla Serie C, avversario ostico per una Fezzanese che ha dimostrato tanto nella prima uscita: “Ricordando che abbiamo terminato la gara con ben otto fuoriquota penso che questo punto in trasferta valga molto soprattutto per il percorso che noi e la società stiamo intraprendendo da ormai qualche anno; sicuramente i margini di miglioramento possono essere ancora molti. Ora aspettiamo tutti i nostri tifosi domenica prossima al Ferdeghini per supportare la squadra al nostro esordio casalingo”.

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