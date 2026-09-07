Il potabilizzatore di Pegazzano e la storia dimenticata dell’Arsenale: “La Spezia riscopra le sue memorie”

in riferimento all’articolo apparso recentemente che promuove un recupero del filtro “di Pegazzano” invio alcune precisazioni, pur concordando con il pieno recupero della struttura, che come molte appartenenti al grande progetto dell’Arsenale Militare Marittimo versano in uno stato di abbandono e incuria.

Il potabilizzatore riporta una targa, a quanto mi consta, l’unica presente sugli edifici storici arsenalizi, con l’indicazione Direzione Straordinaria del Genio Militare per i lavori alla Marina, che fu creata il 18 agosto del 1861 per coordinare tutte le operazioni del nuovo Arsenale Militare Marittimo della Spezia. Sino al 1865 l’acqua per gli usi domestici alla Spezia era attinta da alcuni pozzi pubblici. Anche la Sprugola che a quel tempo formava un unico laghetto, e molti pozzi privati presenti negli orti periurbani fornivano acqua potabile. A causa della costruzione dell’Arsenale molte delle fonti d’acqua furono soppresse e nel contempo fu attesta l’assoluta insalubrità delle altre rimaste attive, il Regio Commissario cav. Bolla progettò un piccolo acquedotto che prendeva acqua dalla località Vivera, nei pressi del torrente “Ribocco”, che era dotato di dieci fontane pubbliche e che erogava circa 260 metri cubi d’acqua al giorno. Vivera è una località che si estende ai piedi della collina di Gaggiola, sembra che qui vi fosse un’ara romana legata ai culti compitali. Nel X secolo in questa zona fu eretta la chiesa di Sant’Antonino, che nel 1869 fu rasa al suolo durante i lavori per la costruzione della cinta muraria di sicurezza e per l’erezione del potabilizzatore. Accanto al potabilizzatore sorgeva Porta Vivera, che era parte integrante della cosiddetta “Cinta Muraria di Sicurezza”che fu de nitivamente realizzata circa 20 anni dopo il completamento dell’arsenale, tra il 1887 e il 1889. Essa partiva dal Colle dei Cappuccini e seguendo il crinale delle colline spezzine arrivava sino alla Chiappa. La cinta fu dotata di cinque porte monumentali (Porta Genova, Porta Isolabella, Porta Vivera, Porta Castellazzo e Porta Rocca). Tutto questo per dire che la città della Spezia nasconde tanta storia e possiede importanti memorie architettoniche che meriterebbero di essere evidenziate, riscoperte e tutelate, anche dal punto visto turistico, che troppo spesso nella nostra città e solo un “mordi e fuggi”.

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Dott. Gianluca De Luca