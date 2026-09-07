Pontelungo, i tre punti con la Baia non bastano a Zanardini: “Contento della determinazione ma siamo in ritardo in alcune situazioni”

Alassio. Vittoria quasi sul gong per il Pontelungo contro la Baia Alassio, uno 0-1 di ‘corto muso’ che porta tre punti pesantissimi ai granata per sperare nella qualificazione. Non sarà facile passare in un girone dove a primeggiare c’è la Virtus Sanremese, squadra che si è notevolmente rinforzata in vista del campionato di Promozione.
Con i tre punti di ieri, la squadra di Zanardini avrà però l’obbligo di vincere contro i sanremesi nell’ultima giornata del girone per avere la quasi totale sicurezza del passaggio del turno, oltre a sperare in un passo falso del Ventimiglia con cui i granata hanno perso per 2-4 nella prima giornata.