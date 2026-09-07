Principio di incendio a bordo di un’auto a Fornola: automobilista, soccorritori e Vigili del fuoco evitano il peggio

Principale d’incendio lungo la strada provinciale che collega Fornola a La Ripa, all’altezza della motorizzazione. Un automobilista in transito, accortosi della fuoriuscita di fumo dal proprio veicolo, ha accostato sul ciglio della carreggiata e ha chiesto aiuto alla vicina sede della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure.

I volontari sono intervenuti con gli estintori in dotazione, fornendo il primo contenimento e segnalando nel frattempo l’emergenza al 112. L’azione rapida del personale sul posto ha impedito che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Nel giro di pochi minuti sono giunti i Vigili del fuoco del comando centrale, che hanno completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del mezzo. Il veicolo ha riportato danni circoscritti, senza conseguenze per il conducente.















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