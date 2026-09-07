Rally della Val D’Aveto, aperta un’inchiesta sulla morte di Stefano “Fina” Sappracone

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo l’incidente in cui ieri mattina ha perso la vita Stefano Sappraconne, il copilota di 43 anni morto ieri durante la prova speciale ‘Due Valli’ del Rally della Val D’Aveto.
L’incarico per l’autopsia sul corpo del navigatore sarà affidato nelle prossime ore dalla pm Valentina Terrile, titolare del fascicolo. A differenza degli incidenti stradali su strade aperte al traffico, nel caso di gare automobilistiche a circuito o su tracciato chiuso come quella di ieri non si applica il codice della strada relativamente ai limiti di velocità nelle alle dotazioni obbligatorie.