Recco: alzabandiera, benedizione dei bambini, fiera e stasera Sagra del fuoco

Oggi, vigilia della Festa patronale della Madonna del Suffragio, la festa è entrata nel vivo. con l’Alzabandiera del Comitato e dei sette quartieri cittadini; l’omaggio floreale alla Madonna e la benedizione dei bambini. Il rettore del santuario e parroco, don Giuseppe Guastavino, che dopo le festività lascerà Recco, ha presentato anche il viceparroco, don Andrea Macchaivello.

Da stamattina in via Roma sono schierate le bancarelle della Fiera del Suffragio che proseguirà anche domani. Da mezzogiorno e poi alle 19 sono aperte le “osterie” dei quartieri dove si possono gustare specialità liguri.

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