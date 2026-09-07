Rifondazione comunista ricorda Salvador Allende ai Giardini pubblici

Venerdì 11 settembre ricorre il 53° anniversario della morte di Salvador Allende, il presidente del Cile morto durante il golpe militare dell’11 settembre 1973, guidato dal generale Augusto Pinochet.

In una nota di Rifondazione comunista si legge: “Come ogni anno, Rifondazione Comunista ricorderà Allende con una commemorazione in programma alle 18, presso la targa a lui dedicata nei Giardini Pubblici di via Mazzini. L’iniziativa prevede interventi, letture e la deposizione di una corona di fiori in memoria del presidente cileno. Allende morì nel palazzo presidenziale della Moneda, durante l’assalto delle forze armate che pose fine al governo democraticamente eletto e segnò l’inizio della lunga dittatura militare di Pinochet. La commemorazione sarà un momento per ricordare la figura di Allende e una delle pagine più drammatiche della storia recente del Cile”.

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