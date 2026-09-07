Riviera Beach Volley: Bina-Bozzoli e Turkaj-Candela trionfano ad Albissola Marina

Albissola Marina. Si è conclusa nel weekend la due giorni di beach volley targata Serie beach B2 Fipav organizzata da Riviera Beach Volley con la collaborazione del Comitato Fipav Liguria in scena sabato 5 e domenica 6 settembre tra i tre campi del Lido Spa Resort e il Soleluna Beach Village di Albissola Marina.

Sulla sabbia si sono sfidate ben 44 coppie complessive – 20 nel tabellone femminile e 24 in quello maschile – confermando l’ottima affluenza di giocatori arrivati in larga parte da fuori regione Nel torneo femminile a salire sul gradino più alto del podio sono state le giovanissime e talentuose Noemi Bina, originaria del cuneese, e Marta Bozzoli, milanese, entrambe classe 2009, protagoniste di una vittoria straordinaria per età ed esperienza in campo. Al secondo posto ottima prestazione delle savonesi Parodi-Arrigo, allenate dal coach Andrea Gigante, mentre il terzo gradino del podio è andato alla coppia cuneese In Beach Bonansea-Gay, capaci di grandi rimonte.

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