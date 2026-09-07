‘Santa’: jazz, una settimana per raccontare Miles Davis

Non più una rassegna di concerti, ma un festival diffuso nella città, dedicato ai cent’anni di Miles Davis e costruito attorno alla sua musica, alla fotografia, al cinema, ai dischi e agli incontri di approfondimento. Sant’in Jazz ha inaugurato ieri, domenica 6 settembre, la sua quattordicesima edizione alla Casa del Mare di calata del Porto, aprendo ufficialmente una settimana che proseguirà fino al 13 settembre. Il titolo scelto, “I Can See Fo(u)r Miles”, richiama le molte direzioni percorse da Davis in mezzo secolo di attività: dal cool jazz al jazz modale, fino alla stagione elettrica e al jazz-rock. Accanto alla sua figura, il festival accende i riflettori anche sul centenario di John Coltrane, nato come Davis nel 1926 e legato al trombettista da una collaborazione decisiva nella storia del jazz.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Guglielmo Caversazio, il consigliere comunale incaricato alla cultura Andrea Turrin, il direttore artistico Alessandro Cerino e il fotografo Mirko Boscolo, autore della mostra inaugurata oggi. «È un piacere essere qui per l’inaugurazione di un’edizione che presenta moltissime novità rispetto a Sant’in Jazz come l’abbiamo conosciuto finora», ha detto Caversazio. «Cambiano l’estensione temporale, i contenuti musicali e le attività collaterali. L’obiettivo era rendere il festival importante e visibile, ma soprattutto dotato di senso: per questo abbiamo scelto di mettere al centro Miles Davis, nel centenario della nascita». Il sindaco ha ringraziato Turrin per il lavoro svolto in questi mesi, insieme al maestro Cerino, a Tino Cennamo e agli altri soggetti che hanno contribuito a costruire il progetto. Un lavoro nato e cresciuto attraverso un confronto costante, fatto di idee, contatti e una fitta rete di scambi tra organizzatori, amministrazione e musicisti.

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