Serata di stelle dello sport ad Alassio: giovedì la celebrazione dei campioni

Ad Alassio torna il tradizionale appuntamento dedicato alle eccellenze dello sport cittadino. Giovedì 10 settembre, alle ore 21.00, Piazza Partigiani ospiterà una serata speciale dedicata ai ben 253 atleti alassini che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2025/2026, raggiungendo risultati significativi nelle diverse discipline e portando il nome di Alassio sui campi di gara nazionali e internazionali.

In questa edizione l’evento alassino accoglie inoltre il Progetto Fiaccola U.N.V.S., la simbolica marcia che attraversa tredici Città italiane per promuovere gli alti valori sportivi e trasmetterli tra generazioni.

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