Sicurezza sul lavoro, Confcommercio organizza i corsi antincendio

Riparte con l’inizio dell’autunno il calendario di corsi di formazione organizzati dalla Confcommercio spezzina. L’associazione apre le iscrizioni al corso antincendio livello 1 (ex rischio basso) e al relativo aggiornamento. I corsi, destinati ai lavoratori designati alla prevenzione di incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nelle attività a rischio di incendio basso, si svolgeranno secondo il seguente calendario: Antincendio livello 1 (corso base): mercoledì 7 ottobre dalle 9 alle 13, nella sede di Seprin Srl, in località Lagoscuro a Ceparana Aggiornamento antincendio livello 1: mercoledì 7 ottobre dalle 14.30 alle 16.30, nella sede di Seprin Srl, in località Lagoscuro a Ceparana Obiettivo dei corsi è quello di fornire le competenze per permettere a chi è incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio di attuare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio e la gestione delle emergenze. Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a: ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985133.

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