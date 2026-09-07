Spezia-Livorno, aperta anche la curva Piscina: biglietti in vendita da martedì mattina

MODALITÀ D’ACQUISTO
I tagliandi per i settori dedicati ai tifosi locali potranno essere acquistati esclusivamente con la modalità 1 a 4* (una Eagle Card per l’acquisto di 4 tagliandi).
Sarà possibile acquistare i tagliandi:
- online e presso i punti vendita Vivaticket del territorio;
- il giorno gara alla Biglietteria dello Stadio (dietro la Curva Ferrovia) dalle 14:30 fino a inizio partita.
-
TARIFFE
Curva Piscina
Intero: 16,00 € (presso la Biglietteria dello Stadio € 16,50)
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 12,00 €
Rid. Under 18: 8,00 €
Distinti
Intero: 20,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 14,00 €
Rid. Under 18: 10,00 €
Tribuna Laterale
Intero: 35,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 25,00 €
Rid. Under 18: 16,00 € (presso la Biglietteria ufficiale 16,50 €)
Tribuna Centrale
Prezzo Intero con Hospitality: 90,00 €
Rid. Under 10 con Hospitality: € 40,00
Intero: 45,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 30,00 €
Rid. Under 18: 16,00 € (presso la Biglietteria ufficiale 16,50 €)
Field Box
Prezzo Intero con Hospitality: 100,00 €
Rid. Under 10 con Hospitality: € 50,00
Intero: 55,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 40,00 €
Rid. Under 18: 20,00 €
*Tribuna Autorità
*(solo su richiesta e salvo disponibilità, contattando biglietteria@speziacalcio.com)
Sala 1906
Intero: Pranzo + biglietto: 150,00 €
Under 10: Pranzo + biglietto: 70,00 €
Pranzo (per i possessori di abbonamento in Tribuna):
Intero: 80,00 €
Under 10: 35,00 €
Pranzo per i possessori di abbonamento negli altri settori dello stadio:
Intero: 110,00 €
Under 10: 35,00 €
SETTORE OSPITI
A seguito di riunione Gos, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Livorno Calcio, purché non residenti in provincia di Livorno.
Intero: € 16,00