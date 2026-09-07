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Spezia-Livorno, aperta anche la curva Piscina: biglietti in vendita da martedì mattina

Spezia-Livorno, aperta anche la curva Piscina: biglietti in vendita da martedì mattina

Curva Piscina

Niente tifosi del Livorno, quanto meno quelli residenti nella provincia labronica, al “Picco” ma curva Piscina aperta al tifo locale. Lo Spezia Calcio comunica che, a partire dalle 10 di martedì 8 settembre, avrà inizio la vendita dei tagliandi per la sfida contro i toscani, in programma sabato 12 settembre alle 18 e considerata la grande richiesta da parte della tifoseria aquilotta la società ha deciso di aprire il secondo settore popolare, garantendo così all’impianto di viale Fieschi la capienza massima. Una scelta voluta fortemente dal Club per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi e poter garantire, a tutti coloro che vorranno partecipare alla sfida, la possibilità di acquistare un tagliando per l’incontro.

MODALITÀ D’ACQUISTO
I tagliandi per i settori dedicati ai tifosi locali potranno essere acquistati esclusivamente con la modalità 1 a 4* (una Eagle Card per l’acquisto di 4 tagliandi).

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

  • online e presso i punti vendita Vivaticket del territorio;
  • il giorno gara alla Biglietteria dello Stadio (dietro la Curva Ferrovia) dalle 14:30 fino a inizio partita.

TARIFFE

Curva Piscina
Intero: 16,00 € (presso la Biglietteria dello Stadio € 16,50)
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 12,00 €
Rid. Under 18: 8,00 €

Distinti
Intero: 20,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 14,00 €
Rid. Under 18: 10,00 €

Tribuna Laterale
Intero: 35,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 25,00 €
Rid. Under 18: 16,00 € (presso la Biglietteria ufficiale 16,50 €)

Tribuna Centrale
Prezzo Intero con Hospitality: 90,00 €
Rid. Under 10 con Hospitality: € 40,00
Intero: 45,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 30,00 €
Rid. Under 18: 16,00 € (presso la Biglietteria ufficiale 16,50 €)

Field Box
Prezzo Intero con Hospitality: 100,00 €
Rid. Under 10 con Hospitality: € 50,00
Intero: 55,00 €
Rid. Donna, Over 65, Under 25: 40,00 €
Rid. Under 18: 20,00 €

*Tribuna Autorità
*(solo su richiesta e salvo disponibilità, contattando biglietteria@speziacalcio.com)

Sala 1906
Intero: Pranzo + biglietto: 150,00 €
Under 10: Pranzo + biglietto: 70,00 €
Pranzo (per i possessori di abbonamento in Tribuna):
Intero: 80,00 €
Under 10: 35,00 €

Pranzo per i possessori di abbonamento negli altri settori dello stadio:
Intero: 110,00 €
Under 10: 35,00 €

SETTORE OSPITI
A seguito di riunione Gos, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Livorno Calcio, purché non residenti in provincia di Livorno.
Intero: € 16,00

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com