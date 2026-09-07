Spezia-Livorno, aperta anche la curva Piscina: biglietti in vendita da martedì mattina

Niente tifosi del Livorno, quanto meno quelli residenti nella provincia labronica, al “Picco” ma curva Piscina aperta al tifo locale. Lo Spezia Calcio comunica che, a partire dalle 10 di martedì 8 settembre, avrà inizio la vendita dei tagliandi per la sfida contro i toscani, in programma sabato 12 settembre alle 18 e considerata la grande richiesta da parte della tifoseria aquilotta la società ha deciso di aprire il secondo settore popolare, garantendo così all’impianto di viale Fieschi la capienza massima. Una scelta voluta fortemente dal Club per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi e poter garantire, a tutti coloro che vorranno partecipare alla sfida, la possibilità di acquistare un tagliando per l’incontro.