Sul sentiero “Sotto le Mura” tra salute e inclusione: l’escursione di Cai e fisioterapisti

In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, la sezione del Cai della Spezia — con il gruppo di Montagnaterapia ed Escursionismo Adattato “Un Sentiero per Tutti” — e una delegazione di fisioterapisti dell’Ordine provinciale hanno promosso un’escursione lungo il sentiero Cai 224 “Sotto le Mura”. L’iniziativa, svolta domenica 6 settembre, ha inteso sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’attività fisica, della prevenzione e della riabilitazione nelle malattie cardiovascolari e nell’ictus attraverso un itinerario accessibile.

La partenza è avvenuta da piazzale Giovanni XXIII, dove è stato presentato uno degli ausili fuoristrada per persone con disabilità motoria in dotazione alla sezione spezzina del Cai. Il gruppo ha poi risalito la scalinata verso la prima caponiera sopra la Cattedrale, effettuando una sosta dedicata all’approfondimento della storia delle fortificazioni cittadine e delle mura di cinta a difesa dell’Arsenale Militare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com