Tornano gli Staglieno Days: viaggio tra memoria e trasformazioni

Genova. Torna per la sua seconda edizione Staglieno Days, l’appuntamento che trasforma il Cimitero Monumentale di Genova in un museo a cielo aperto. Il 26 e 27 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e del tema cittadino delle Trasformazioni Urbane, la necropoli aprirà le porte per un intero fine settimana dedicato all’arte, alla storia e alla memoria collettiva.

“La seconda edizione degli Staglieno Days è il segno di una volontà politica forte di confermare il Cimitero Monumentale come uno spazio eminentemente culturale della città che, oltre a svolgere la sua funzione civica, racconta la storia di Genova secondo linguaggi di eccezionale profondità ed importanza – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – È anche una vera, concreta e colossale trasformazione urbana: la creazione programmatica di una città nella città, con il compito di eternare la memoria dei genovesi nei secoli. Il 2026 è infatti dedicato al tema dell’evoluzione dello spazio urbano genovese e Staglieno è uno dei segni più leggibili di come durante il XIX si sia intesa la progettazione del territorio cittadino. Inoltre, insieme al desiderio di aprire questo patrimonio fondamentale a nuove chiavi di lettura grazie a percorsi inediti e a contaminazioni artistiche, non mancherà il raccordo con la tutela storico-artistica nella bella e viva collaborazione con la Soprintendenza del Ministero della Cultura, contribuendo, così, a una maggiormente consapevole fruizione dei nostri beni monumentali”.

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