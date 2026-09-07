Tornano le conversazioni con gli artisti al CAMeC, sabato con Pesce Khete e Michele Tocca

Il CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia accompagna verso la conclusione della mostra “Ripensando il Romanticismo nell’arte contemporanea” a cura di Elena Volpato con due appuntamenti dedicati al pubblico nel fine settimana del 12 e 13 settembre.

Sabato 12 settembre alle 18.30 torna “L’Oltre. Conversazione con gli artisti”, il ciclo di incontri pensato per approfondire temi, linguaggi e prospettive dell’esposizione attraverso il confronto diretto con i suoi protagonisti. In questo appuntamento, Pesce Khete e Michele Tocca, i due artisti più giovani presenti nella mostra, converseranno con la curatrice Elena Volpato, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare nel vivo delle rispettive ricerche artistiche e di approfondire, a partire dalle loro opere, il rapporto tra l’eredità del Romanticismo e le esperienze dell’arte contemporanea.

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