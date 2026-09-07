Tpl, i consiglieri di centrosinistra in Provincia: “Disagi per residenti e pendolari, preoccupati per l’inizio della scuola”

Un’estate segnata da ritardi, corse cancellate e criticità per residenti e lavoratori pendolari. È il quadro del trasporto pubblico locale spezzino tratteggiato dal gruppo consiliare di centrosinistra in Provincia — guidato dai consiglieri Tinfena, Cattani, Pietrobono e Regoli —, che ha depositato un’interpellanza urgente rivolta al presidente dell’ente per chiedere interventi sulla gestione del servizio.

“Con la riapertura delle scuole fissata per il 14 settembre, il rischio di un nuovo collasso logistico è quanto mai concreto”, affermano i consiglieri nell’interpellanza. Il gruppo richiama i disagi registrati all’avvio del precedente anno scolastico e chiede di conoscere quali date abbiano visto la Provincia incontrare le direzioni scolastiche per raccordare gli orari dei bus con le campanelle degli istituti.

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