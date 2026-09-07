Tpl, Raffaelli risponde a Teja e Peserico: “Dovere dell’opposizione segnalare problemi e lo facciamo da anni”

L’opposizione consiliare torna ad attaccare la giunta sul funzionamento del trasporto pubblico locale, contestando le dichiarazioni della maggioranza relative agli investimenti economici effettuati sul settore e ponendo l’accento sui disservizi segnalati da utenti e lavoratori.

“È il compito di un’opposizione segnalare i problemi prima che diventino criticità strutturali e noi sul Tpl lo abbiamo fatto per anni”, dichiara il consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli. “In risposta, la maggioranza ha continuato a rivendicare oltre 50 milioni di investimenti, e lo fa anche adesso. Tuttavia oggi siamo convinti che proprio questo tipo di risposta renda la loro posizione debole e indifendibile. Perché se dopo oltre 50 milioni di euro spesi il servizio pubblico è peggiorato sotto quasi tutti gli aspetti, il problema non è che non si riconoscono gli investimenti, ma semmai che la giunta non è stata capace di portare con quegli investimenti un servizio migliore. E questo per chi governa non è un argomento da rivendicare, è un’ammissione di incapacità. Difatti pensiamo che un’amministrazione si giudichi non da quanti soldi spende, ma da come li spende e da ciò che riesce a garantire ai cittadini con quei soldi. Ed il trasporto pubblico locale non si governa semplicemente comprando autobus, ma programmando insieme mezzi, linee, personale, frequenze e risorse. Se oggi mancano gli autisti e si cancellano centinaia di corse, non basta dire che è un problema nazionale, perché la questione del personale in Atc era nota da anni. Quindi perché non è stata affrontata prima e strutturalmente? All’ironia della destra sul “tanto peggio tanto meglio”, la risposta è molto semplice: noi non tifiamo per le corse cancellate. Le denunciamo – tra l’altro insieme a utenti e lavoratori – perché vogliamo che il servizio funzioni. E pertanto continueremo a giudicare Peracchini non dai milioni spesi o dal numero di autobus acquistati, ma da una cosa molto più semplice: quante corse vengono garantite e quanto è affidabile il servizio per i cittadini. Perché alla fine la domanda è una sola: quando una persona arriva alla fermata, l’autobus passa oppure no? Se non passa, non è colpa dell’opposizione o del cittadino che lo denuncia. È una responsabilità di chi governa”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com