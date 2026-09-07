Trasporto pubblico, PD: “Servono più risorse, la Regione non si giri dall’altra parte”

“La Regione Liguria deve fare la propria parte. Non è accettabile lasciare ai Comuni il peso della copertura finanziaria e della tenuta del trasporto pubblico locale, soprattutto in una situazione così delicata”. Lo dichiara il segretario del PD Liguria Davide Natale sulla situazione del settore.

“Il quadro è molto pesante e non si è arrivati a questo punto per caso. È il risultato di dieci anni di amministrazione Bucci e Toti, durante i quali le criticità del sistema del trasporto pubblico si sono progressivamente aggravate. Oggi serve un’assunzione di responsabilità collettiva, non lo scaricabarile sugli enti locali. Le risorse che vengono messe a disposizione per il servizio non sono sufficienti a dare le risposte che i Comuni chiedono per i propri cittadini. E i Comuni, a loro volta, non possono sostituirsi agli enti sovraordinati, perché non hanno le risorse necessarie per farlo. È proprio per questo che la Regione deve intervenire” sottolinea.

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