Aeroporto di Genova, da marzo 2027 quattro collegamenti a settimana con Napoli

Liguria. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Aeroporto di Genova annunciano oggi un nuovo collegamento diretto per i passeggeri liguri: dal prossimo 2 marzo 2027 sarà operativo il servizio Genova – Napoli, il primo di tipo domestico operato dalla compagnia dallo scalo ligure.

L’introduzione della rotta rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della connettività domestica dello scalo, rafforzando il ruolo di Genova nei collegamenti tra il Nord e il Sud Italia.

Con quattro frequenze settimanali – ogni martedì, giovedì, sabato e domenica – il nuovo servizio offrirà ai passeggeri liguri un collegamento diretto e conveniente con una delle principali destinazioni del Mezzogiorno, rispondendo alle esigenze di chi viaggia per turismo, studio, lavoro o per motivi personali.

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