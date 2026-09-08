Alla Project Room del CAMeC c’è Marcela Gutiérrez con “Soglia”

Il Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia presenta “Soglia”, progetto di Marcela Gutiérrez ospitato nella Project Room, spazio del museo dedicato a focus sugli artisti contemporanei. Marcela Gutiérrez, artista guatemalteca di rilievo internazionale, è stata ospitata quest’estate presso il Santuario di Soviore nell’ambito del progetto promosso dal CAMeC e il Parco Nazionale delle Cinque Terre ed ora espone “Soglia” nella Project Room del CAMeC, che sarà inaugurata alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dal Presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino, dal Presidente del Comitato Tecnico e di Gestione del CAMeC Giacomo Bei e Presidente del Parco delle Cinque Terre Lorenzo Viviani venerdì 11 settembre alle 19. Ogni anno il CAMeC invita due artisti a partecipare a un periodo di residenza di quattro settimane, dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla realizzazione di nuovi progetti in dialogo con il territorio. Una delle due residenze si svolge nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, partner istituzionale del CAMeC. Durante la permanenza, gli artisti possono approfondire la conoscenza del contesto locale e delle sue comunità, sviluppando un percorso che può tradursi in nuove opere, incontri, laboratori o momenti di condivisione con il pubblico. “Soglia” è proprio il frutto dell’esperienza di lavoro che Marcela Gutierriéz ha appena concluso in occasione della residenza presso il Santuario di Soviore. L’incontro con un paesaggio e un ambiente straordinariamente suggestivi ha generato un’abbondante messe di opere, il cui linguaggio formale appare nettamente divergente rispetto ai pronunciamenti passati, noti, apprezzati e precisamente riconoscibili. Durante il soggiorno a Soviore, quotidianamente accompagnato dalla pace e dall’isolamento che contraddistinguono l’antico luogo di preghiera e di rifugio, Marcela ha amplificato la sua visione. Nel contempo ha intercettato alcune persone, che, parimenti al paesaggio, la hanno colpita e le hanno offerto precisi suggerimenti visuali, puntualmente trasferiti nelle sue composizioni cromatiche.

Come spiega la stessa artista, “Soglia è nata come un’esplorazione dell’atto del vedere. È nata dal profondo fascino che l’orizzonte ha sempre esercitato su di me e da una curiosità autentica sul perché tutti noi sembriamo essere così profondamente attratti da quella linea. È quasi banale: tutti abbiamo innumerevoli fotografie dell’orizzonte, eppure continuiamo a fermarci, a osservarlo, a dipingerlo e a tornarci. Il mio soggetto è diventato una linea immaginaria, una linea che non esiste realmente ma che definisce l’incontro illusorio tra il mare e il cielo, la soglia in cui un’atmosfera diventa un’altra. Questo lavoro nasce dal sollievo, dalla coerenza visiva e da una forma estremamente semplice e umile. È quasi niente. È una linea. Dipingendo, ho iniziato a riflettere sui diversi modi in cui vediamo, percepiamo e interpretiamo la realtà. L’orizzonte è stato soltanto il punto di partenza. Mi sono accorta che un colore, da solo, significa molto poco; è la relazione con un altro colore a farlo vivere. Alcuni colori rendono altri inevitabili. Ho scoperto che l’armonia cromatica può generare la stessa sensazione di sollievo del silenzio visivo di un orizzonte aperto e ininterrotto. Entrambi sembrano sciogliere una tensione. I dipinti catturano il momento in cui la pittura si asciuga mentre è ancora in movimento. Acqua, gravità e tempo diventano collaboratori del processo. Con il tempo questa ricerca sul vedere si è ampliata. Alcuni dipinti contengono un altro dipinto al loro interno, perché anche quello è un modo di vedere. Guardiamo il mondo direttamente con i nostri occhi, ma anche attraverso il telefono, una finestra, una cornice, la memoria o un’altra immagine. Anche la pittura è un modo di vedere e di interpretare la realtà. A un certo punto mi sono resa conto che il lavoro non esisteva più soltanto sulla superficie della tela. Ha cominciato a esistere nelle relazioni tra i dipinti e nello spazio che essi definiscono. Ogni punto di vista genera una composizione diversa. Primo piano, piano intermedio e sfondo si trasformano continuamente. L’atmosfera stessa diventa l’opera. Quella che era iniziata come un’esplorazione del mio paesaggio interiore è diventata un’esplorazione fisica. Per me quella linea è diventata la metafora di un passaggio profondamente personale. Venivo dal caos e qui ho ritrovato la serenità. I dipinti catturano il passaggio dalla sofferenza al sollievo. Quello che prima avevo dentro ora mi circonda”.

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