Clima e cambiamenti atmosferici, una serata con l’esperto Andrea Corigliano

Dopo un’estate segnata da temperature eccezionali e nuovi record anche per il mare, a Le Grazie si parla di cambiamenti climatici e delle conseguenze che stanno già interessando il nostro territorio. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 21, nella sede dell’Associazione Posidonia, in via Libertà 219, con Andrea Corigliano, fisico dell’atmosfera e divulgatore scientifico. Corigliano, appassionato di meteorologia fin dall’adolescenza, ha conseguito la laurea in Fisica all’Università di Genova e la specializzazione in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia all’Università di Bologna. Dopo aver lavorato come meteorologo, anche al fianco del colonnello Giuliacci tra il 2012 e il 2014, ha intrapreso la carriera di docente di matematica e fisica nelle scuole superiori.

Parallelamente porta avanti un’intensa attività di divulgazione sulle scienze dell’atmosfera. È autore della collana in otto volumi “Meteorologia”, pubblicata da Ronca, e partecipa come relatore a convegni e seminari dedicati ai fenomeni atmosferici e ai cambiamenti del clima. Al centro dell’incontro ci saranno proprio gli eventi climatici estremi degli ultimi mesi, con l’obiettivo di distinguere i dati scientifici dalle semplificazioni e dalle letture più allarmistiche o negazioniste. Si parlerà delle cause del riscaldamento in corso, delle conseguenze sulla vita quotidiana e sul territorio e delle possibili strategie per affrontare quello che viene definito uno scenario di emergenza climatica. Tra i temi anche la resilienza del territorio, dalla gestione degli spazi urbani e naturali alle scelte necessarie per prepararsi a fenomeni meteorologici sempre più intensi. Una serata, nelle intenzioni degli organizzatori, per mettere al centro la scienza e fornire strumenti utili a comprendere ciò che sta accadendo, senza allarmismi ma anche senza sottovalutazioni.

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