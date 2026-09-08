Comsubin, lancio spettacolare degli incursori nella baia delle Grazie

Uno spettacolare lancio dei paracadutisti incursori di Comsubin ha caratterizzato i festeggiamenti patronali di Nostra Signora delle Grazie. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco delle Grazie in collaborazione con il Comune di Porto Venere, ha visto le forze speciali della Marina Militare protagoniste di un’esibizione particolare, con un lancio all’interno della baia delle Grazie.

I quattro paracadutisti incursori sono scesi nella baia centrando perfettamente le boe fumogene posizionate al centro dello specchio acqueo e portando con sé le bandiere, compresa quella del borgo graziotto. A rendere ancora più spettacolare l’esibizione è stato il gioco di fumogeni ed effetti pirotecnici realizzato durante la discesa, con una modalità sperimentata per la prima volta proprio in questa occasione.

Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, che ha accompagnato uno degli appuntamenti più suggestivi dei festeggiamenti patronali alle Grazie.

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