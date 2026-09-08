Delitto del trapano, la procura chiede 30 anni di carcere per Fortunato Verduci, sentenza il 28 ottobre

Genova. La pm Patrizia Petruzziello ha chiesto 30 anni di carcere in abbreviato per Fortunato Verduci, il carrozziere di 66 anni, accusato di essere l’assassino di Luigia Borrelli, massacrata nel 1995 a Genova in un basso di vico Indoratori, nel centro storico. Il cold case è noto come “il delitto del trapano” per l’utensile utilizzato per uccidere e accanirsi sulla vittima. La pm ha parlato per circa cinque ore davanti alla alla gip Martina Tosetti.

Il reato per la pm avrebbe dovuto essere punito con l’ergastolo ma, visto che il delitto è molto risalente nel tempo, prima dell’introduzione del divieto di rito abbreviato per i reati puniti con la massima pena, Verduci in caso di condanna potrà usufruire dello sconto di pena.

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