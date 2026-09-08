Giro della Lunigiana: Gaetanna Alhach Sjogren davanti a tutte sul traguardo di Arcola

Con un attacco lanciato all’ultimo chilometro, Gaetanna Alhach Sjogren ha conquistato la Marinella di Sarzana-Arcola (Stab. Poliartigiana), prima prova del Giro della Lunigiana Donne, giunto alla sua quinta edizione. La portacolori della A.R. Monex ha anticipato il gruppo, regalando al Messico la prima vittoria nella storia del Giro della Lunigiana e vestendo la Maglia Verde di leader della Challenge a Punti. Alle sue spalle, la volata del gruppo è stata vinta da Giulia Costa-Staricco, davanti a Elena D’Agnese, per un podio completamente rinnovato rispetto all’edizione 2025. Domani la carovana ripartirà dallo Stabilimento Poliartigiana in direzione La Spezia, dove verrà incoronata la regina della quinta edizione. “Vincere al Giro della Lunigiana è un sogno. Ho visto che non c’era troppo controllo in gruppo e quindi ho capito che c’era una chance. Non sono molto adatta alle volate, preferisco tappe come quella di domani. Una volta davanti l’unica cosa da fare era spingere a tutta e non voltarsi mai. Vestire la Maglia Verde è un onore, e spero di difenderla domani” così la vincitrice di tappa.















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