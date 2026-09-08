Giro della Lunigiana, modifiche alla viabilità alla Spezia per le tappe del 9 e 11 settembre

In occasione del 50° Giro della Lunigiana, competizione ciclistica internazionale riservata alla categoria Juniores maschile, alla Spezia sono previste modifiche alla viabilità in occasione delle due tappe che attraverseranno il territorio comunale (qui l’ordinanza integale). Il primo appuntamento è per mercoledì 9 settembre, con la tappa da La Spezia a Fosdinovo, mentre venerdì 11 settembre sarà interessata la seconda semitappa della terza frazione, da Vezzano Ligure a Riomaggiore. Le modifiche alla circolazione sono state predisposte in relazione allo svolgimento della gara e all’organizzazione curata dalla Società Sportiva Casano.

Mercoledì 9 settembre, a partire dalle 14 circa, la circolazione sarà temporaneamente sospesa lungo le strade interessate dal passaggio della corsa, per un periodo comunque non superiore a 30 minuti dal transito del veicolo che segnalerà l’inizio della gara. Il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati al seguito della competizione, interesserà via Vittorio Veneto, nel tratto tra via Crispi e via XX Settembre, via XX Settembre, piazza Verdi sul lato monte, via Chiodo e piazza Chiodo. La chiusura riguarderà inoltre la carreggiata lato mare di viale Amendola, piazzale Montegrappa, viale Ferrari, via Fiume, piazzale Boito e via Genova fino al confine comunale.

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