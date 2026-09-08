Giro della Lunigiana: oggi la presentazione delle squadre

E’ iniziata la settimana del 50° Giro della Lunigiana che scatterà mercoledì 9 settembre e verrà anticipato, nelle mattinate di oggi dalla quinta edizione del Giro della Lunigiana Donne. La grande novità di questa edizione sarà il ritorno della diretta video, con una copertura di oltre 10 ore per le cinque tappe in programma, con le giornate di mercoledì e venerdì che verranno vissute integralmente.

La diretta delle frazioni, con la telecronaca di Valerio Bianco, affiancato da Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Giada Borgato, sarà disponibile sui canali YouTube e Facebook del Giro della Lunigiana, e su FCI Bike Live, il canale a cura di SportFace disponibile su Amazon Prime Video.

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