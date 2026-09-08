Il pontile del bacino di Fincantieri sarà demolito, risale agli anni Settanta

Aprirà a breve il cantiere che porterà alla sostituzione del pontile a servizio del bacino galleggiante del cantiere Fincantieri del Muggiano. Troppo ammalorato il manufatto, costruito negli ormai lontani anni Settanta per mettere in comunicazione la parte a terra dell’impianto industriale con il bacino in mare che viene inabissato per accogliere le unità che devono svolgere lavori sullo scafo. La striscia di calcestruzzo lunga oltre 140 metri presenta un “grave stato di degrado” secondo una relazione della stessa azienda. Decenni di corrosione del sale marino hanno infatti esposto l’armatura d’acciaio dell’impalcato, indebolito fino al punto di vietarne il transito ai mezzi.

Il nuovo pontile sarà costituito da un impalcato metallico più alto rispetto al livello del mare, che oggi lambisce la struttura, ma avrà la stessa larghezza di 15 metri. I pali di sostegno saranno rinforzati con una camicia di metallo. Saranno rinnovati anche pavimentazione, bitte, fender, rotaie per gru portuali e canalizzazioni per sottoservizi. Le gru saranno rimosse e reinstallate nella fase iniziale. Un cantiere che si svilupperà sia su terra che sul mare, con pontoni e imbarcazioni che serviranno a portare il materiale sul sito.

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