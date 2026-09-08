Il ritorno del completo donna: eleganza, versatilità e i migliori brand per uno stile impeccabile

Per anni associato soprattutto all’ufficio e alle occasioni formali, il completo donna sta vivendo una nuova stagione. Oggi il coordinato cambia linguaggio, gioca con volumi più rilassati, palette contemporanee e abbinamenti meno rigidi, trasformandosi in una soluzione capace di accompagnare momenti e stili molto diversi.

A renderlo particolarmente attuale è anche la sua versatilità: giacca, pantaloni, gonne e top possono funzionare insieme oppure essere reinterpretati separatamente. È proprio su questa direzione che si muovono brand come Calliope, Terranova e Rinascimento, realtà del Gruppo Teddy, ciascuna con una propria identità e un diverso modo di leggere la femminilità contemporanea.

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