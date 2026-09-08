Le opere di Asta von Unger in mostra a Tellaro

La Liguria, i suoi paesaggi e il legame tra memoria e natura sono al centro di “Silkflowers”, la mostra personale di Asta von Unger che sarà inaugurata sabato 12 settembre alle 18 negli spazi di Fourteenartellaro, nell’antica fabbrica DICO. L’esposizione, curata da Guido Ferrari, resterà aperta fino al 30 settembre. Nata a Teheran, Asta von Unger conserva da circa 25 anni un rapporto profondo con questa parte della Liguria e con il suo paesaggio, la cui fragilità e forza costituiscono il punto di partenza del progetto artistico. Il ciclo di “Silkflowers” nasce da fiori osservati e fotografati nel corso degli anni, con immagini stampate direttamente su carta e successivamente tradotte sulla seta attraverso un procedimento personale.

Partendo dalle tonalità della casa di Teheran e del Mar Ligure, l’artista costruisce una sequenza cromatica nella quale ogni regola diventa l’inizio di una nuova invenzione. Ne nasce un movimento di colori e materia capace di restituire la vitalità e le trasformazioni del paesaggio. A distanza di 29 anni, von Unger riprende così un dialogo già avviato con un precedente ciclo di opere sulla seta: se allora l’attenzione era rivolta al rapporto tra corpo e colore, oggi la ricerca si concentra sulla natura, sulla memoria e sulla percezione. Le piante non vengono rappresentate in maniera descrittiva o botanica, ma diventano frammenti della memoria ed evocazioni insieme vicine e lontane. Nata nel 1970 e cresciuta nel Nord Europa, Asta von Unger vive e lavora tra Monaco di Baviera e l’Italia e utilizza pittura, serigrafia, carta e tessuti per indagare il paesaggio e il continuo mutamento delle forme naturali.