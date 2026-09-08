L’Esercito incontra i giovani a Millesimo per “Famiglie in Festa”

Il prossimo 13 settembre a Millesimo, in occasione dell’evento “Famiglie in Festa”, l’Esercito sarà presente in Piazza Italia con uno stand dedicato all’orientamento sulle opportunità di formazione e crescita professionale all’interno dell’Esercito.

Presso il desk informativo, i militari del Comando Militare Esercito “Liguria” saranno a disposizione dei giovani e delle famiglie per illustrare le diverse fasi dei concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare, con particolare riferimento al nuovo modello di reclutamento, oltre che testimoniare l’impegno quotidiano delle donne e uomini dell’Esercito al servizio della collettività.

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