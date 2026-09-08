Merci pericolose sulla linea del Campasso, Tursi ribadisce il suo no: “Ma servono dati tecnici”

Genova. Il Comune di Genova conferma l’intenzione di escludere il transito di merci pericolose sulla linea del Campasso, il cosiddetto ultimo miglio del Terzo Valico che passa tra le case di Sampierdarena e Certosa. La maggioranza lo ha ribadito oggi votando una mozione presentata da Fabio Gregorio (Pd) che impegna la giunta Salis ad avviare un nuovo tavolo di confronto e ad affidare a un “soggetto terzo” una “valutazione del rischio” da sottoporre ad Ansfisa per l’adozione delle “misure necessarie a garantire il massimo livello di tutela della sicurezza pubblica”. L’opposizione si è astenuta.

Era il 20 novembre 2023 quando Marco Bucci e Pietro Piciocchi, allora sindaco e vicesindaco, annunciarono in un’assemblea pubblica infuocata un accordo tra Comune e Rfi per dirottare le merci pericolose sulla linea sommergibile. In quasi tre anni la firma non è mai arrivata: “Nessuna legge dello Stato vieta oggi il transito delle merci pericolose e quindi noi dobbiamo studiare uno strumento negoziale che sarà un unicum a livello nazionale”, si difendeva Piciocchi nel 2024. A favore del protocollo d’intesa si era espressa anche la Regione nel 2025. E sempre l’anno scorso il Governo aveva frenato parlando di “necessari approfondimenti tecnici“.

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