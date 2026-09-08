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Merci pericolose sulla linea del Campasso, Tursi ribadisce il suo no: “Ma servono dati tecnici”

Merci pericolose sulla linea del Campasso, Tursi ribadisce il suo no: “Ma servono dati tecnici”

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Genova. Il Comune di Genova conferma l’intenzione di escludere il transito di merci pericolose sulla linea del Campasso, il cosiddetto ultimo miglio del Terzo Valico che passa tra le case di Sampierdarena e Certosa. La maggioranza lo ha ribadito oggi votando una mozione presentata da Fabio Gregorio (Pd) che impegna la giunta Salis ad avviare un nuovo tavolo di confronto e ad affidare a un “soggetto terzo” una “valutazione del rischio” da sottoporre ad Ansfisa per l’adozione delle “misure necessarie a garantire il massimo livello di tutela della sicurezza pubblica”. L’opposizione si è astenuta.

Era il 20 novembre 2023 quando Marco Bucci e Pietro Piciocchi, allora sindaco e vicesindaco, annunciarono in un’assemblea pubblica infuocata un accordo tra Comune e Rfi per dirottare le merci pericolose sulla linea sommergibile. In quasi tre anni la firma non è mai arrivata: “Nessuna legge dello Stato vieta oggi il transito delle merci pericolose e quindi noi dobbiamo studiare uno strumento negoziale che sarà un unicum a livello nazionale”, si difendeva Piciocchi nel 2024. A favore del protocollo d’intesa si era espressa anche la Regione nel 2025. E sempre l’anno scorso il Governo aveva frenato parlando di “necessari approfondimenti tecnici“.

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