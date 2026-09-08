Nuova diga, posato il 32° cassone: via alla realizzazione del muro paraonde

Genova. Avviata la realizzazione del muro paraonde della Nuova Diga Foranea di Genova, destinato a completare la parte emersa della diga e a proteggere l’area portuale dall’azione del mare.
Il Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, affianca ai lavori prevalentemente sommersi le attività per la costruzione della struttura emergente, dando progressivamente forma a un’infrastruttura che si sviluppa sia sul fondale sia al di sopra del livello del mare. Un avanzamento che coincide con la posa del trentaduesimo cassone.