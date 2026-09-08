Quartieri insonni per urla, schiamazzi e senso di insicurezza. La Prefettura: “Aumenteremo i servizi straordinari e di controllo”

Schiamazzi, spintoni, urla musica alta e “Al Canaletto la notte non si dorme”. Così un lettore qualche giorno fa aveva segnalato una condizione che si presenta da qualche tempo attorno alla biblioteca Beghi. Qualche giorno prima, sempre nella zona del Canaletto, una donna era stata scippata mentre rientrava a casa. Non solo Canaletto ma anche quartiere Umberto I e l’area del Centro Kennedy quando cala la notte diventano luoghi di segnalazione di cittadini per schiamazzi e senso di insicurezza.

Dopo le numerose segnalazioni, tramite chiamate al 112, ma anche tam tam social, il tema della quiete notturna è arrivato sul tavolo della Prefettura ed è stato oggetto del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. In una nota del prefetto si legge: “Il Comitato ha disposto la pianificazione di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio svolti dalle Forze di Polizia, con il concorso della Polizia locale e con la presenza dei Vigili del fuoco e dell’Asl nella zona di Piazzale Kennedy e nelle vie adiacenti via Firenze nonché nell’Umbertino. Sono stati altresì disposti servizi preventivi nell’area antistante la Biblioteca Beghi”.

Al tavolo di questa mattina hanno partecipato all’incontro hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, Giulio Guerri, il questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e rappresentanti della Polizia Locale della Spezia. Nel corso della riunione è stato anche affrontato il tema del dispositivo di sicurezza in occasione della “Festa dei patrioti”, in Passeggiata Morin dall’11 al 13 settembre, per la quale: “Sono stati previsti adeguati servizi di ordine pubblico”.

All’incontro del Comitato ha fatto seguito una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia, durante la quale sono state adottate le misure di vigilanza previste dalla Legge n. 168 del 2023 a tutela “delle persone offese nell’ambito di reati domestici e di violenza di genere e altre misure di vigilanza”.

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