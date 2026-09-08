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Recco: Sagra del fuoco, lunghi applausi e dal mare suono delle sirene

Recco: Sagra del fuoco, lunghi applausi e dal mare suono delle sirene

Generico settembre 2026

Ultimo atto della Sagra del fuoco di Recco edizione 2026 con gli spettacoli pirotecnici del Quartiere Bastia dal molo di levante curato da Piromagia di Salvatore Russo – Pannarano (BN); del Quartiere Ponte dal molo di ponente curato da Carmine Lieto – Visciano (NA); dal Quartiere Collodari dal molo di ponente curato da La Rosa International Fireworks – Bagheria (PA).

Quest’anno una novità è stata quella di installare nella zona di ponente alcune reti sul fondale e in superficie per raccogliere i residui dei fuochi artificiali.

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