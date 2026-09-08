Rotary: ecco l’Interact Club Varazze Riviera del Beigua

Varazze. Sono venti giovani di cui dodici ragazze. Ecco i soci fondatori dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua. Il nuovo Club, composto prevalentemente da ragazzi e ragazze nati nel 2013 e provenienti da Varazze, Celle e Savona, ha ricevuto la propria Carta Costitutiva domenica 6 settembre nel corso di una cerimonia svoltasi presso l’Hotel Astigiana sede del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

Alla serata hanno partecipato Fortunato Crovari, governatore del Distretto Rotary 2032, Gian Michele Gancia, Past Governatore Distrettuale e responsabile della Sottocommissione Sviluppo dei nuovi Club del Distretto 2032, il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, l’assessore alla Cultura del Comune di Varazze Mariangela Calcagno e Eleonora Lucatorto, presidente del Rotaract Club Varazze Riviera del Beigua.

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