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Sanità, la Regione assegna sei nuovi pediatri: coperto anche l’ambito del Medio Ponente

Sanità, la Regione assegna sei nuovi pediatri: coperto anche l’ambito del Medio Ponente

pediatra

Genova. Sono stati assegnati tutti gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati nelle aree sociosanitarie locali della Liguria. Sono complessivamente sei i pediatri che andranno a rafforzare la rete dell’assistenza pediatrica sul territorio regionale, garantendo una maggiore prossimità dei servizi alle famiglie.

In particolare, nell’Area 1 saranno coperti il DSS 11 di Ventimiglia, nel Comune di Camporosso e il DSS 12 di Sanremo, nel Comune di Taggia. Nell’Area 3 sarà coperto l’ambito del Distretto 9 (che comprende San Teodoro, Sampierdarena, Cornigliano e Sestri Ponente) mentre nell’Area 5 saranno assegnati pediatri nel DSS 51 della Spezia, nel Comune di La Spezia, nel DSS 52 di Sarzana, nel Comune di Luni e nel DSS 53 di Levanto, nel Comune di Levanto.

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