Sanità, la Regione assegna sei nuovi pediatri: coperto anche l’ambito del Medio Ponente

Genova. Sono stati assegnati tutti gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati nelle aree sociosanitarie locali della Liguria. Sono complessivamente sei i pediatri che andranno a rafforzare la rete dell’assistenza pediatrica sul territorio regionale, garantendo una maggiore prossimità dei servizi alle famiglie.

In particolare, nell’Area 1 saranno coperti il DSS 11 di Ventimiglia, nel Comune di Camporosso e il DSS 12 di Sanremo, nel Comune di Taggia. Nell’Area 3 sarà coperto l’ambito del Distretto 9 (che comprende San Teodoro, Sampierdarena, Cornigliano e Sestri Ponente) mentre nell’Area 5 saranno assegnati pediatri nel DSS 51 della Spezia, nel Comune di La Spezia, nel DSS 52 di Sarzana, nel Comune di Luni e nel DSS 53 di Levanto, nel Comune di Levanto.

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